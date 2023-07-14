Про це йдеться у повідомленні на сторінці глави держави. За його словами, були озвучені також доповіді про нові оборонні пакети, логістику постачання, нарощування виробництва зброї і її ремонту.

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Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона,

– йдеться у повідомленні.

На засіданні також обговорили нові оборонні пакети. Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Олексія Резнікова. Про покращення логістики постачання – доповів віцепрем'єр Олександр Кубраков.

На ставці обговорили нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА, нарощування обсягів ремонту. Доповіді щодо цього представили Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та командувач сил логістики Олег Гуляк.

Загроза з Білорусі

Обговорили захист атомних станцій та Північного кордону.

"Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка", — йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Що цьому передувало