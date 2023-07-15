Зранку 15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "днр" та "лнр". Найімовірніше, це колона ПВК "Вагнера".

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У Білорусь приїхала нова колона вагнерівців

"Гаюн" пише, що сукупність чинників свідчить про те, що вночі з Росії на територію Білорусі у районі Кричева в'їхала колона ПВК "Вагнера".

Далі вони пройшли через Рогачов у бік Бобруйска і потім – на Осиповичі. Маршрут вказує на те, що колона з вагнерівцями рухається до наметового табору в селі Цель.

За нашими даними, у колоні помічено мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ РБ,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, спостерігачі показали орієнтовний маршрут колони вагнерівців.



Рух колони ПВК "Вагнера" в Білорусі / "Беларускі Гаюн"

Скільки вагнерівців може бути в Білорусі