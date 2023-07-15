Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов. По его словам, ночью 15 июля действительно колонна вагнеровцев прибыла из России в Беларусь. Все происходило согласовано – их сопровождали представители местной милиции.

Смотрите также Мятеж Пригожина – российская гражданская война, в которой нет победителей

Могут ли вагнеровцы угрожать Лукашенко

Как подчеркнул Свердлов, приезд вагнеровцев в Беларусь следует воспринимать в контексте недавней попытки мятежа в России. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что именно он в тот момент спас страну-агрессорку и преподносил это как личный успех.

В какой-то момент включился и Кремль. Там, вероятно, пытаются делать вид, что все у них было под контролем. Потому и начали вбрасывать разную информацию о встрече Путина с вагнеровцами и тому подобное. Скорее всего, они и рекомендовали Лукашенко перестать постоянно рассказывать, как он "спас" Россию.

И Путин, и Шойгу, и все их военное командование оказалось в невыгодной ситуации. Теперь они пробуют показывать, что все было под контролем. Хотя понятно, что Путин в этой ситуации проиграл и потерял рейтинг,

– отметил Свердлов.

Смотрите разговор с Павлом Свердловым на ютубе 24 Канала

И все же очень сомнительно, что вагнеровцы могут как-то угрожать Лукашенко. Вариант, при котором они захватят там власть, следует рассматривать с точки зрения фантастики. Скорее всего, Лукашенко таким образом снова демонстрирует, какой он молодец и как он умеет "хорошо" договариваться.

Обратите внимание! Недавно в сети появилась забавная фотография с террористом и предводителем "Вагнера" Евгением Пригожиным. Пожалуй, именно он является "мальчиком в трусиках", о котором когда-то много говорила российская пропаганда.

Вагнеровцы в Беларуси: коротко