Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского "Еврорадио" Павел Свердлов. По его словам, ночью 15 июля действительно колонна вагнеровцев прибыла из России в Беларусь. Все происходило согласовано – их сопровождали представители местной милиции.
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Могут ли вагнеровцы угрожать Лукашенко
Как подчеркнул Свердлов, приезд вагнеровцев в Беларусь следует воспринимать в контексте недавней попытки мятежа в России. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что именно он в тот момент спас страну-агрессорку и преподносил это как личный успех.
В какой-то момент включился и Кремль. Там, вероятно, пытаются делать вид, что все у них было под контролем. Потому и начали вбрасывать разную информацию о встрече Путина с вагнеровцами и тому подобное. Скорее всего, они и рекомендовали Лукашенко перестать постоянно рассказывать, как он "спас" Россию.
И Путин, и Шойгу, и все их военное командование оказалось в невыгодной ситуации. Теперь они пробуют показывать, что все было под контролем. Хотя понятно, что Путин в этой ситуации проиграл и потерял рейтинг,
– отметил Свердлов.
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И все же очень сомнительно, что вагнеровцы могут как-то угрожать Лукашенко. Вариант, при котором они захватят там власть, следует рассматривать с точки зрения фантастики. Скорее всего, Лукашенко таким образом снова демонстрирует, какой он молодец и как он умеет "хорошо" договариваться.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- После неудачной попытки мятежа вагнеровцам пообещали амнистию, а Пригожин вместе с лояльными боевиками должен был уехать в Беларусь.
- В ночь на 15 июля в сети опубликовали видео, как колонна вагнеровцев перемещается в Беларусь. Украинские пограничники подтвердили эту информацию.
- 14 июля на заседании Ставки главнокомандующего президент Владимир Зеленский отметил, что с учетом данных разведки и различных принятых мер сейчас угроза вторжения из Беларуси – отсутствует.