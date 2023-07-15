Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зауважив, що важко назвати кількість бойовиків ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі. А також, він припустив, чим вони будуть там займатися. Про це він розповів 24 Каналу.

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Стануть інструкторами

Алєксандр Лукашенко зізнавався, що дуже радий з того, що вагнерівці, які мають бойовий досвід, прибудуть до Білорусі та стануть інструкторами з навчання білоруських військовослужбовців.

Лукашенко у такий спосіб сподівався посилити боєздатність білоруської армії. А можливо будуть створенні спільні з вагнерівцями та білоруськими військовими загони,

– зазначив військовий аналітик.

Він припустив, що вагнерівці в Білорусі будуть приводити себе до ладу, тренуватися тощо – те, що має робити, будь-яка військова структура після того, як вона брала участь в бойових діях. А ПВК "Вагнера" ще й вчинили заколот в Росії.

Кордон під контролем

Водночас Україна вживає усі засоби, щоб убезпечити кордон з Білоруссю.

На ставці Верховного Головнокомандувача доповідав командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, який є командиром угруповання, яке розташоване уздовж кордону з Білоруссю. Там були добудовані додаткові укріплення та щільно все заміноване.

Також Наєв наголосив, що загрози нападу з боку Білорусі наразі немає. Адже там не зосереджені такі сили та засоби, які б могли суттєво просунутись. Крім того, на кордоні з Білоруссю місцевість – заболочена, а дороги між річками та озерами, де можна просунутись, повністю під контролем Сил оборони.

Водночас вагнерівців ми навряд чи побачимо на лінії фронту,

– наголосив майор запасу.

Олексій Гетьман зауважив, що можливо невелика їхня частина підпише контракт з міноборони Росії та продовжить воювати.

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Але основне угруповання найімовірніше поїде туди, де й було ПВК "Вагнера" до початку повномасштабного вторгнення Росії – у країни Африки та Близького Сходу. Там вони перебували у статусі чогось середнього між військовою організацією та охоронною структурою. Зокрема в Африці вагнерівці контролювали видобування золота та алмазів.

До теми! Євгеній Пригожин найімовірніше вже чекав на вагнерівців в Білорусі. Адже напередодні в мережі ширилось фото, на якому ватажок ПВК "Вагнера" позує в якомусь польовому наметі сидячи на постелі в спідній білизні. За однією з версій походження цього фото, ймовірно воно було зроблено в Білорусі в наметовому містечку, спорудженому для вагнерівців.

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