Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що, окрім вагнерівців, у польовому таборі у селі Цель буде також розміщена білоруська тероборона.
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"Я розглядаю єдиний варіант загрози для України з території Білорусі: вони намагатимуться невеличкими диверсійними групами, 10 – 15 людей, постійно виснажувати нашу оборону: то там з'явилися, постріляли, то там, наприклад, підпалили патрульну машину", – припустив він.
У Білорусі не побільшало техніки
Ступак зазначив, що у Білорусі не стало більше техніки після прибуття ПВК "Вагнера". У найманців Євгєнія Пригожина забрали техніку під час виїзду з Росії.
Експерта Українського інституту майбутнього обурили слова білоруських військових, що вони перейматимуть досвід вагнерівців. Зеки отримали свій військовий досвід, вбиваючи українців.
Вони кажуть: "Ми навчаємось у вагнерівців. Вони нам показують свій досвід". Але цей досвід вагнерівці отримали, вбиваючи українців. Тобто білоруси зараз навчаються досвіду, який отримали вагнерівці, вбиваючи нас. Мене це дуже обурило,
– сказав він.
Ступак про загрозу для України: дивіться відео
Мотиви Лукашенка
Ексспівробітник СБУ припустив, яку користь Лукашенко може отримати від перебування вагнерівців у Білорусі:
- Коли Пригожин рухався на Москву, Лукашенко зіграв у миротворця та показав Путіну, що не просто так просить російських грошей, а може розв'язувати якісь питання;
- Для Білорусі він показав, що він "бацька";
- Інструкторська робота вагнерівців для білоруських військових.
"Також у той же день оголосили, що Пригожин рухається на Москву, а "ми скоро будемо в Мінську". Це тригернуло Лукашенка. Йому необхідна його гвардія, яка захищатиме його", – додав Ступак.
Вагнерівці у Білорусі: що відомо
- Вранці 15 липня з Росії до Білорусі рухалась колона вагнерівців. Їх супроводжувала білоруська ДАІ. Вони рухались до наметового табору в селі Цель, де найманці Пригожина проводитимуть навчання для білоруських військових.
- У колоні було щонайменше 60 легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" та "ЛНР", серед яких пікапи, великі фури, буханці та мінімум 3 автобуси для перевезення людей.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що бойовики ПВК "Вагнера", які прибули до Білорусі, не становлять загрози для України. Там недостатня кількість вагнерівців, щоб створити ударне угруповання.