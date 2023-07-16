Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що, окрім вагнерівців, у польовому таборі у селі Цель буде також розміщена білоруська тероборона.

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"Я розглядаю єдиний варіант загрози для України з території Білорусі: вони намагатимуться невеличкими диверсійними групами, 10 – 15 людей, постійно виснажувати нашу оборону: то там з'явилися, постріляли, то там, наприклад, підпалили патрульну машину", – припустив він.

У Білорусі не побільшало техніки

Ступак зазначив, що у Білорусі не стало більше техніки після прибуття ПВК "Вагнера". У найманців Євгєнія Пригожина забрали техніку під час виїзду з Росії.

Експерта Українського інституту майбутнього обурили слова білоруських військових, що вони перейматимуть досвід вагнерівців. Зеки отримали свій військовий досвід, вбиваючи українців.

Вони кажуть: "Ми навчаємось у вагнерівців. Вони нам показують свій досвід". Але цей досвід вагнерівці отримали, вбиваючи українців. Тобто білоруси зараз навчаються досвіду, який отримали вагнерівці, вбиваючи нас. Мене це дуже обурило,

– сказав він.

Ступак про загрозу для України: дивіться відео

Мотиви Лукашенка

Ексспівробітник СБУ припустив, яку користь Лукашенко може отримати від перебування вагнерівців у Білорусі:

Коли Пригожин рухався на Москву, Лукашенко зіграв у миротворця та показав Путіну, що не просто так просить російських грошей, а може розв'язувати якісь питання;

Для Білорусі він показав, що він "бацька";

Інструкторська робота вагнерівців для білоруських військових.

"Також у той же день оголосили, що Пригожин рухається на Москву, а "ми скоро будемо в Мінську". Це тригернуло Лукашенка. Йому необхідна його гвардія, яка захищатиме його", – додав Ступак.

Вагнерівці у Білорусі: що відомо