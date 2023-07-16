Водночас народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко наголосив потрібно серйозно ставитись до зосередження найманців з ПВК "Вагнера" на території Білорусі поблизу кордону з Україною. Про це він розповів 24 Каналу.

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Кремль хоче знищити ПВК "Вагнера"

Він підкреслив, що перебування вагнерівців в Білорусі – це все одно потенційна загроза для України.

ПВК "Вагнера" – це досить сильна організація, яку не варто недооцінювати,

– наголосив народний депутат.

Крім того, не потрібно недооцінювати, де можуть використати вагнерівців. Попри те, що маємо потужно оборону на кордоні з Білоруссю, де все заміновано, ПВК "Вагнера" можуть там піти на територію України.

Зараз для російської влади важливо знищити ПВК "Вагнера" у будь-який спосіб. Вона може якусь частину вагнерівців забрати до регулярної армії Росії, якусь частину демобілізувати, а якусь частину ліквідувати. А знищити їх можна на полі бою.

Чи становлять вагнерівці в Білорусі загрозу для України: дивіться відео

Проте відправити їх на основні фронти не можна, тому що вагнерівці конфліктують зі збройними силами країни-агресорки.

А тому не можна виключати ситуацію, що вагнерівців зможуть використати на кордоні з Україною, адже російська влада розуміє – українські сили знищать найманців в з ПВК "Вагнера",

– відзначив Роман Костенко.

Окрім того, вагнерівці, які перебувають в Білорусі, становлять загрозу й для Владіміра Путіна. Якщо раптом їм не сподобаються якісь дії російської влади, найманці можуть швидко вирушити з Білорусі, спокійно перетнути кордон з Росією та повторити "марш справедливості" на Москву.

Зверніть увагу! Путін нещодавно заявив, що такої військової організації, як ПВК "Вагнера" нібито взагалі не існує. Він "обґрунтував" своє висловлювання тим, що в Росії не існує закону щодо приватних військових компаній. А тому відповідно буцімто немає "такої юридичної особи", як ПВК "Вагнера".

Що відомо про переміщення вагнерівців до Білорусі