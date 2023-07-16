Свою думку він аргументував тим, що в Росії начебто немає законів про приватні військові компанії. Путін також підкреслив, що нібито немає "такої юридичної особи", як ПВК "Вагнера".

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Путін відкинув "існування" вагнерівців

В інтерв'ю російським пропагандистам Путін зазначив, що незабаром Держдума Росії має ухвалити закон, який би легалізував би приватні військові компанії. Попри це, він наголосив, що це "доволі непросте питання".

Журналісти зазначають, що відповіді російського диктатора щодо ПВК "Вагнера" викликає більше питань, ніж відповідей. Адже до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль фактично заперечував існування вагнерівців.

Зрештою, сам Путін у своєму зверненні до силовиків 27 червня 2023 року визнав, що утримання всієї ПВК "Вагнера" буцімто "повністю забезпечувалося державою". Причому російський уряд, за його словами, виділив на їх утримання понад 86 мільярдів рублів, або близько 1 мільярда доларів США тільки між травнем 2022 і травнем 2023 років.

У розмові з росЗМІ Путін припустив, що під час зустрічі в Кремлі з Пригожиним і російським військовим командуванням він відзначив розбіжності між Пригожиним і ними. Також Путін начебто сказав найманцям, що у них є можливість продовжити бойові дії під керівництвом свого безпосереднього командира, офіцера на позивний "Сивий".

Для них нічого б не змінилося. Їх очолила б та сама людина, яка весь час була їхнім справжнім командиром,

— сказав Путін групі.

Путін також наголосив, що багато хто під час тієї зустрічі начебто погодилися з цією думкою, окрім його кухаря Пригожина.

Наразі незрозуміло, що робитиме рядовий склад ПВК "Вагнера". Але ця одностороння розповідь Путіна свідчить про те, що Кремль все ще придумує, як саме впоратися з командиром найманців.

У британській розвідці припустили, що буде з ПВК "Вагнера"

У Міноборони Британії зазначили, що Кремль та військове керівництво Росії досі не можуть дійти згоди щодо майбутнього ПВК "Вагнера" після невдалого заколоту Пригожина. Там припустили, що частина з них, ймовірно, повернеться в Африку.

"Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", – зазначили у розвідці.

У британському відомстві також зазначили, що 12 липня вагнерівці передали армії 2 000 одиниць техніки, зокрема танки. А вже 15 липня принаймні невелика група найманців ПВК "Вагнера" прибула до Білорусі.

Водночас відновили свою діяльність і групи пов'язані з Пригожиним. Вони начебто зосередилися на своїй роботі в Африці.

Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті,

– мовиться у повідомленні.

Попри це, ні сам Пригожин, ні будь-хто з його посіпак офіційно не висловлювалися, чим саме вони займатимуться надалі.

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