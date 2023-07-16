Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, принизливі фото Пригожина, які нещодавно з'явились у мережі є не дуже переконливим свідченням, що з ним все гаразд.
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Пригожина могли ліквідувати
У Владіміра Путіна й близько немає такої підтримки від людей та близького оточення, хоч як би потужно не працювала його пропагандистська машина. Те, що це викрив Пригожин, для диктатора стало справжньою зрадою.
Я переконаний, що Пригожин вже вбитий,
– зазначив Сергій Жирнов.
Зауважимо, що буквально два дні тому, 14 липня, в мережі з'явилось екстравагантне фото Євгенія Пригожина. На ньому видно, як Пригожин сидить на солдатському ліжку і білизні та махає рукою на камеру. Є різні версії стосовно дати і обставин, за яких це фото могло бути зробленим.
Цілком імовірно, що його опублікували саме в цей час, аби спростувати чутки про можливу смерть очільника ПВК "Вагнера".
"Намет пісочного кольору. Найімовірніше, зроблена в сирійській чи африканській пустелі. Там позаду є віконечко з емблемою та надписом англійською мовою. Сумніваюсь, що йому в Білорусі йому потрібно було вішати надпис англійською на наметі", – наголосив ексрозвідник.
Походні умови, які чітко простежуються на фото, могли бути в Пригожина і на українських територіях. В будь-якому випадку, є великі сумніви щодо того, що фото зроблене нещодавно.
Сергій Жирнов припустив долю Пригожина: дивитись відео
Від Пригожина немає звичних звісток
Дивним є й те, що Євгеній Пригожин, як людина, що дуже полюбляла записувати відео- та аудіоповідомлення, за останні три тижні нічого не публікував. Тому одне фото, ще й доволі дивного характеру, не виглядає надто переконливим після майже місяця затишшя.
Або аудіо, або відео, ніяких фото (не публікував Пригожин – 24 Канал). Він навіть робив відео, як особисто везе контракт в якусь експедицію міноборони. Це робота кур'єра, а тут начальник-мільярдер їде в МО як кур'єр передати якийсь папірець,
– зауважив Жирнов.
Зважаючи на це, відсутність звичних для Пригожина відео- чи аудіофайлів справді викликає багато запитань та сумнівів. Зокрема, де саме він перебуває та чи взагалі досі живий.
"Вагнер" заберуть з-під контролю Пригожина: останні новини
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що 29 червня, після свого невдалого заколоту, Євгеній Пригожин з вагнерівськими командирами начебто був у Кремлі. Там у них була зустріч з Путіним та керівництвом Росії, яка буцімто тривала 3 години. Зауважимо, раніше Пєсков запевняв, що не знає нічого про долю Пригожина після заколоту.
- Після цього з'явилась інформація, що Владімір Путін уже знайшов заміну для Пригожина. Так, за даними російських ЗМІ, вагнерівцями може керувати Андрєй Трошев. Що цікаво, диктатор наголосив, що ПВК "Вагнера" більше не існує, але є ймовірність, що їх повернуть на фронт вже з новим керівником.
- Відомо, що Трошев обіймав посаду начальника штабу операцій вагнерівців у Сирії. У санкційних документах ЄС була інформація, що Трошев був генеральним директором ПВК "Вагнера".