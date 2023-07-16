Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, унизительные фото Пригожина, которые недавно появились в сети не очень убедительное свидетельство, что с ним все в порядке.

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Пригожина могли ликвидировать

У Владимира Путина и в помине нет такой поддержки от людей и близкого окружения, как бы мощно ни работала его пропагандистская машина. То, что это уличил Пригожин, для диктатора стало настоящей изменой.

Я убежден, что Пригожин уже убит,

– отметил Сергей Жирнов.

Отметим, что буквально два дня назад, 14 июля, в сети появилось экстравагантное фото Евгения Пригожина. На нем видно, как Пригожин сидит на солдатской кровати и белье и машет рукой на камеру. Есть разные версии относительно даты и обстоятельств, при которых это фото могло быть сделано.

По всей вероятности, его опубликовали именно в это время, чтобы опровергнуть слухи о возможной смерти руководителя ЧВК "Вагнера".

"Палатка песочного цвета. Скорее всего, сделана в сирийской или африканской пустыне. Там позади есть окошечко с эмблемой и надписью на английском языке. Сомневаюсь, что ему в Беларуси ему нужно было вешать надпись на английском на палатке", – подчеркнул экс-разведчик.

Походные условия, которые четко прослеживаются на фото, могли быть у Пригожина и на украинских территориях. В любом случае есть большие сомнения в том, что фото сделано недавно.

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От Пригожина нет привычных известий

Удивительно и то, что Евгений Пригожин, как человек, очень любивший записывать видео- и аудиосообщения, за последние три недели ничего не публиковал. Поэтому одно фото, еще и довольно странного характера, не выглядит слишком убедительным после почти месяца затишья.

Либо аудио, либо видео, никаких фото (не публиковал Пригожин – 24 Канал). Он даже делал видео, как лично везет контракт в экспедицию минобороны. Это работа курьера, а тут начальник-миллиардер едет в МО как курьер передать какую-то бумажку,

– заметил Жирнов.

Ввиду этого отсутствие привычных для Пригожина видео- или аудиофайлов действительно вызывает много вопросов и сомнений. В частности, где именно он находится и вообще до сих пор жив.

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