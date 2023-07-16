Про це Путін повідомив на одній із зустрічей з бойовиками ПВК "Вагнера". Наразі достеменно невідомо, коли Трошев має "стати до роботи".

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Путін оголосив нового голову вагнерівців

Журналісти видання повідомили, що Владімір Путін після припинення заколоту Пригожина 29 червня провів зустріч, на якій були присутні Пригожин і кілька десятків старших бойовиків ПВК "Вагнера". Під час цього зібрання російський диктатор Путін сказав вагнерівцям, що один з варіантів продовжити свою діяльність – погодитися воювати під новим командиром Андрієм Трошевим, з позивним "Сивий".

У виданні зазначили, що вагнерівці погодилися на цю пропозицію й нібито "прийняли нового командувача". Попри це, наразі ПВК "Вагнера" в Україні – немає.

Що відомо про Трошева

З відкритих джерел відомо, що Андрій Трошев народився у квітні 1953 року в місті Ленінград (сучасний Санкт-Петербург – 24 Канал). Має військову освіту і брав участь у відомих конфліктах СРСР та Росії: війна в Афганістані, Друга чеченська війна тощо.

За службу в Афганістані Трошев був нагороджений двома орденами Червоної Зірки – нагородою Радянського Союзу за виняткові заслуги. За участь в операції в Чечні нагороджений двома орденами Мужності та медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» ІІ ступеня.

"Сивий" також є колишнім співробітником спеціального загону швидкого реагування Північно-Західного федерального округу МВС Росії. з 2012 року – полковник у віставці, але свою військову діяльність все ж продовжив уже в приватних військових компаніях.

Так, Трошев брав безпосередню участь у військових операціях ПВК "Вагнера" в Сирії. Він був особливо залучений в районі Дейр-ез-Зор і зробив вирішальний внесок у військові зусилля сирійського правителя Башара аль-Асада.

Відповідно до санкційних документів, опублікованих Європейським Союзом і Францією, Трошев обіймав посаду начальника штабу операцій вагнерівців у Сирії.

У санкціях Великої Британії від червня 2022 року також мовиться про те, що Трошев був генеральним директором ПВК "Вагнера". Саме тому він підтримував сирійський режим, був членом ополчення і репресував цивільне населення в Сирії.

Серед його соратників наявний такий відомий загарбник, як засновник ПВК "Вагнер" Дмітрій Уткін, який є колишнім офіцером російської військової розвідки ГРУ. Трошева також пов'язують з командирами вагнерівців Олександром Кузнецовим і Андрієм Богатовим.

Україна ввела санкції проти Трошева 26 лютого 2023 року за активну участь у війні проти нашої держави.

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