Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зазначив, що за офіційною інформацією міноборони Білорусі найманці з ПВК "Вагнера" будуть "тренувати" білоруську армію.

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Розкажуть по "понятіям"

Він зауважив, що до Білорусі прибули ті самі зеки-вагнерівці, які воювали в Україні, і отримали на війні відповідний досвід.

У зв'язку з цим виникає питання, а що білоруські військові настільки небоєздатна, що їм потрібні зеки з ПВК "Вагнера", які б розповіли по "понятіям", як вони воювали в Україні? Ба більше, бойовий досвід вагнерівців навряд чи допоможе армії Білорусі,

– підкреслив військовий експерт.

Адже у такому випадку в білоруській армії потрібно буде застосовувати ті ж самі методи керування військами, що використовувались у ПВК "Вагнера". А саме – загороджувальні загони, жорстку дисципліну, приниження та примушування, розстріл перед строєм за непокору. А ще – використання алкоголю та наркотичних засобів для зняття страху перед атакою.

Тема затихла

Також навряд чи такий досвід допоможе білоруським військовим в захисту ядерного озброєння, яке нібито Росія має розташувати на території Білорусі, та у захисті державного кордону.

До речі, наразі Росія не розмістила, за даними західних розвідок, тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Хоча Путін "анонсував" це на початок липня.

"Ніхто нічого не переміщав, і ця тема поки затихла", – зауважив військовий експерт.

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В ліжку і в трусах

Крім того, знову в публічному просторі з'явився Євгеній Пригожин, при цьому в дуже дивному вигляді.

Напередодні з'явилась інформація, що його літак був помічений в Мачулищах. І невдовзі в мережі почало ширитись його фото в офіцерському наметі. На знімку він сидить на солдатському ліжку у футболці та трусах та весело махає рукою. Скоріш за все фото зроблено в Білорусі.

"Напевно тепер він там керує тими вагнерівцями, які "навчають" білоруську армію", – припустив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що 29 червня, після свого невдалого заколоту, Пригожин зустрівся з Владіміром Путіним та кремлівським керівництвом. Зустріч нібито тривала приблизно три години. Окрім Пригожина, "в гості" до Путіна також прийшли командири "Вагнера".

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