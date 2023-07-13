Російські телеграм-канали публікують відео пересування колони автомобілів трасою М4 у бік Москви, пише 24 Канал. Колона нібито вагнерівців їде в супроводі поліції.
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Вагнерівці можуть прямувати до Білорусі
Довга колона рухається трасою без важкої техніки. У колоні буцімто є автобуси з білоруськими номерами. Це може свідчити, що вони прямують до Білорусі, як раніше і заявлялося.
Колона вагнерівців, яка ймовірно рухається у напрямку Москви: дивіться відео
Також у ворожих телеграм-каналах пишуть, що вагнерівці їдуть зі своїх "тилових таборів" у Росії та в окупованій Луганській області.
У міноборони Росії заявили про роззброєння ПВК "Вагнера"
Напередодні у російському міноборони заявили про роззброєння ПВК "Вагнера". Найманці нібито передали своє важке озброєння міністерству оборони Росії.
Мовиться буцімто про 2 тисячі одиниць техніки та озброєння, серед яких: сотні танків, РСЗВ, "Град", "Ураган", ЗРК "Панцир", самохідні артилерійські установки, бронетранспортери та інша зброя, а також понад дві з половиною тисячі тонн різноманітних боєприпасів і близько 20 тисяч одиниць стрілецького озброєння.
У російському міноборони кажуть, що десятки одиниць техніки жодного разу не застосовувалися в бою.
Що відомо про вагнерівців у Білорусі після заколоту Пригожина
- 23 червня глава вагнерівців Євгєній Пригожин анонсував "марш справедливості", адже, за його словами, війська міноборони Росії атакували його найманців.
- Так званий бунт вагнерівців тривав близько доби й найманцям вдалося взяти під свій контроль кілька регіонів. У відповідь Путін віддав наказ ліквідувати заколотників.
- "Марш справедливості" закінчився тим, що Пригожин наказав зупинити бунт нібито після того, як провів переговори з Олександром Лукашенком.
- Виявилося, що після заколоту Пригожин та командири ПВК "Вагнера" нібито зустрілися з Путіним, який до цього хотів їх ліквідувати. Після цього вагнерівців нібито мають передислокувати до Білорусі.