Про це стало відомо з інтерв'ю з командиром ПВК "Вагнера" Антоном "Лотосом" Єлізаровим. Він зауважив, що сам Пригожин віддав наказ усім бійцям в Україні взяти відпустку до серпня.
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Бійців "Вагнера" мають перекинути до Білорусі
У звіті Інституту з вивчення війни зауважили, що досі незрозумілі наслідки збройного заколоту Пригожина. Можна лиш сказати, що Україна вже отримала від цього вигоду та може надалі мати більше зиску з події, яка сколихнула Росію.
Згідно з інтерв'ю, бійці "Вагнера" мають провести "велику роботу". Мовиться про передислокацію їх до Білорусі. За словами Єлізарова, Рада командувачів має провести ротацію особового складу. Мовиться про тих, хто перебуває на "віддалених напрямках". В Інституті не виключають, що може йдеться про тих найманців, які перебувають в Африці та на Близькому Сході.
Вагнерівці роблять це для того, щоб підготувати й організувати матеріально-технічне забезпечення для нових баз у Білорусі. Укладачі звіту звернули увагу на свій попередній прогноз. Згідно з ним, до осені цього року може бути незрозумілим ані статус реорганізації вагнерівців, ані їхня можлива передислокація до Білорусі.
Цікаво, що за дивним збігом обставин у відпустку пішов ще й Рамзан Кадиров. Він заявив, що з 3 липня йде у щорічну оплачувану відпустку. Правда, цьогоріч він уже двічі відпочивав: у січні та квітні.
Тим часом ми продовжуємо отримувати докази шалених втрат ворогів на фронті. Зокрема, серед найманців ПВК "Вагнера".
Майже 800 могил за 7 місяців
- У мережу виклали світлину кладовища вагнерівців у Краснодарському краї. За наявною інформацією, за 7 місяців там з'явилося ще 776 нових могил. Кадром поділився російський активіст Віталій Вотановський.
- Світлини, викладені активістом, демонструють нам і кладовище і каплицю ПВК "Вагнера". Вони розташовані у районі краснодарської станиці Бакинської.
- Слід розуміти, що це найбільше відоме кладовище, де ховають найманців Пригожина. Активіст підрахував, що у грудні 2022 року там налічувалося 48 могил. А вже станом на 8 липня їх було 824.