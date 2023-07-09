За 7 місяців цвинтар збільшився на 776 могил. Світлини оприлюднив російський активіст Віталій Вотановський, повідомляє 24 Канал.
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Кількість могил зросла з 48 до 824
Вотановський опублікував фотографії кладовища і каплиці ПВК "Вагнера", які розміщені в районі краснодарської станиці Бакинської.
Це найбільше відоме кладовище, де поховані найманці. За підрахунками активіста, у грудні 2022 року тут було 48 могил. Станом на 8 липня їхня кількість зросла до 824.
Кількість загиблих вагнерівців значно зросла / Фото Віталія Вотановського
За 8 місяців зайнято 50% площі,
– написав Вотановський під фото кладовища.
Також він зазначив, що біля каплиці розширюється колумбарій.
У грудні 2022 року там було лише 48 могил / Фото Віталія Вотановського
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Що відбувається з Пригожиним та ПВК "Вагнера": коротко
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин звинуватив російське військове керівництво в ракетному ударі по тилових позиціях найманців. Він заявив про похід на Москву, проте вже наступного дня заколоту настав кінець.
- Після цього з Пригожина зняли усі звинувачення та закрили кримінальні справи, порушені 23 червня. Однак керівник ПВК "Вагнера" мав відправитися у Білорусь.
- Поблизу білоруського населеного пункту Ціль, що за 20 кілометрів від Осиповичів, почали зводити масштабне наметове містечко. Ймовірно, що саме там мешкатимуть вагнерівці після невдалого заколоту.
- На фото, які оприлюднили журналісти, можна побачити, що у наметах облаштовують настил та встановлюють буржуйки. Один такий намет може вміщати до 60 осіб.
- Варто зауважити, що за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, існує підтвердження, що до Білорусі переносять юридичну адресу та певні формальні активності ПВК.