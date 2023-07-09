За 7 місяців цвинтар збільшився на 776 могил. Світлини оприлюднив російський активіст Віталій Вотановський, повідомляє 24 Канал.

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Кількість могил зросла з 48 до 824

Вотановський опублікував фотографії кладовища і каплиці ПВК "Вагнера", які розміщені в районі краснодарської станиці Бакинської.

Це найбільше відоме кладовище, де поховані найманці. За підрахунками активіста, у грудні 2022 року тут було 48 могил. Станом на 8 липня їхня кількість зросла до 824.



Кількість загиблих вагнерівців значно зросла / Фото Віталія Вотановського

За 8 місяців зайнято 50% площі,

– написав Вотановський під фото кладовища.

Також він зазначив, що біля каплиці розширюється колумбарій.

Зверніть увагу! Віталій Вотановський – військовий пенсіонер, підполковник у відставці, а також колишній волонтер краснодарського штабу ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Його неодноразово затримували та штрафували за участь у протестних акціях, зокрема мітингах і пікетах проти війни Росії в Україні.



У грудні 2022 року там було лише 48 могил / Фото Віталія Вотановського

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