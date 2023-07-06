Про це 24 каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що влада заздалегідь оцінює всі ризики від такого незапланованого перекидання російських солдатів.
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Відстежують й розуміють ситуацію
Радник голови ОП закликав українців зайвий раз не панікувати й здорово мислити. Українські військові відстежують, розуміють й аналізують ситуацію на Північному напрямку.
"Ми відстежуємо ті чи інші дії будь-кого на території Білорусі, зокрема, ПВК "Вагнера", – сказав Подоляк.
Сьогодні Україна має абсолютно ефективні розвідувальні структури. Рівень нашої розвідки набагато вищий, ніж розвідки Росії чи інших країн. До того ж Збройні Сили мають інший рівень підготовки порівняно з тим, що був до повномасштабного вторгнення, й розуміють всі ризики.
"Я не бачу тут жодного шансу для Білорусі, яка не має ніякого досвіду", – зазначив радник голови ОП.
Подоляк оцінив ризик атаки вагнерівців з Білорусі на Рівненську АЕС: дивіться відео
Вагнерівці втратили мотивацію
ПВК "Вагнера" після невдалого заколоту розгромлена, з "обнуленою" репутацією й ображена на Росію. Тож найманці Пригожина не стануть ефективним інструментом ведення військових дій в Україні.
"Психологічно вагнерівці сильно ображені на росіян. Їм немає сенсу йти воювати за Росію, маючи таку внутрішню образу", – додав Подоляк.
Що відомо про перекидання вагнерівців у Білорусь
- У Білорусі поблизу населеного пункту Ціль (20 кілометрів від Осиповичів) зводять масштабне наметове містечко. Ймовірно, що саме там мешкатимуть вагнерівці після невдалого заколоту.
- Журналісти показали можливий польовий табір вагнерівців у Білорусі. На фото можна побачити, що у наметах облаштовують настил, встановлюють буржуйки. Один такий намет може вміщати до 60 осіб.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що існує підтвердження, що до Білорусі переносять юридичну адресу та певні формальні активності ПВК.