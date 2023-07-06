Про це 24 каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що влада заздалегідь оцінює всі ризики від такого незапланованого перекидання російських солдатів.

Читайте також Ситуація на ЗАЕС і посилення Півночі: Зеленський провів розширену Ставку

Відстежують й розуміють ситуацію

Радник голови ОП закликав українців зайвий раз не панікувати й здорово мислити. Українські військові відстежують, розуміють й аналізують ситуацію на Північному напрямку.

"Ми відстежуємо ті чи інші дії будь-кого на території Білорусі, зокрема, ПВК "Вагнера", – сказав Подоляк.

Зверніть увагу! 1 липня Володимир Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС, аби на місці оцінити будь-які можливі загрози для станції.

Сьогодні Україна має абсолютно ефективні розвідувальні структури. Рівень нашої розвідки набагато вищий, ніж розвідки Росії чи інших країн. До того ж Збройні Сили мають інший рівень підготовки порівняно з тим, що був до повномасштабного вторгнення, й розуміють всі ризики.

"Я не бачу тут жодного шансу для Білорусі, яка не має ніякого досвіду", – зазначив радник голови ОП.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Рівненську АЕС на тлі загрози російського теракту на Запорізькій атомній станції.

Подоляк оцінив ризик атаки вагнерівців з Білорусі на Рівненську АЕС: дивіться відео

Вагнерівці втратили мотивацію

ПВК "Вагнера" після невдалого заколоту розгромлена, з "обнуленою" репутацією й ображена на Росію. Тож найманці Пригожина не стануть ефективним інструментом ведення військових дій в Україні.

"Психологічно вагнерівці сильно ображені на росіян. Їм немає сенсу йти воювати за Росію, маючи таку внутрішню образу", – додав Подоляк.

Що відомо про перекидання вагнерівців у Білорусь