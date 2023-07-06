Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что власти заранее оценивают все риски от столь незапланированного перебрасывания российских солдат.
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Отслеживают и понимают ситуацию
Советник главы ОП призвал украинцев лишний раз не паниковать и здраво мыслить. Украинские военные отслеживают, понимают и анализируют ситуацию на Северном направлении.
"Мы отслеживаем те или иные действия на территории Беларуси, в частности, ЧВК "Вагнера", – сказал Подоляк.
Сегодня у Украины есть абсолютно эффективные разведывательные структуры. Уровень нашей разведки гораздо выше, чем разведки России или других стран. К тому же Вооруженные Силы имеют другой уровень подготовки по сравнению с тем, что было до полномасштабного вторжения, и понимают все риски.
"Я не вижу здесь никакого шанса для Беларуси, не имеющей никакого опыта", – отметил советник главы ОП.
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Вагнеровцы потеряли мотивацию
ЧВК "Вагнера" после неудачного мятежа разгромлена, с "обнуленной" репутацией и оскорблена Россией. Так что наемники Пригожина не станут эффективным инструментом ведения военных действий в Украине.
"Психологически вагнеровцы сильно обижены на россиян. Им нет смысла идти воевать за Россию, имея такое внутреннее оскорбление", – добавил Подоляк.
Что известно о перебрасывании вагнеровцев в Беларусь
- В Беларуси вблизи населенного пункта Цель (20 километров от Осиповичей) возводят масштабное палаточный городок. Вероятно, именно там будут жить вагнеровцы после неудачного мятежа.
- Журналисты показали возможный полевой лагерь вагнеровцев в Беларуси. На фото можно увидеть, что в палатках обустраивают настил, устанавливают буржуйки. Одна такая палатка может вмещать до 60 человек.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что существует подтверждение, что в Беларусь переносят юридический адрес и определенные формальные активности НДС.