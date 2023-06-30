После своего мятежа, который длился один день, Евгений Пригожин отправился на "ретрит" в Беларусь. Там ему якобы дал какие-то гарантии безопасности самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Кроме того, есть информация, что на территорию Беларуси подтянулись тысячи вагнеровцев. Ранее Лукашенко подчеркнул, что они будут проживать на территории страны за свой счет.

Возле Цели появился палаточный городок

В конце июня у поселения Цель (90 км от Минска) начали появляться палатки. Сейчас говорится уже о трех сотнях таких.

СМИ сравнили, что эти палатки очень похожи на те, в которых российские оккупанты живут перед тем, как отправляются в Украину "пакетизироваться".

Заметьте! Ранее Лукашенко опровергал информацию, что на территории Беларуси строят лагеря для вагнеровцев. В то же время нет дня, когда самопровозглашенный президент Беларуси о чем-то не лжет.

Что показывает спутник / "Радио Свобода"

Зеленский приказал усилить границу с Беларусью

Из-за вагнеровцев в Беларуси Владимир Зеленский приказал Валерию Залужному и Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. Украинский лидер подчеркнул, что ситуацию "держат на постоянном контроле". Сейчас она – стабильная и контролируемая.