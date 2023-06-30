Однако когда до столицы страны-агрессора оставалось 200 километров – Пригожин внезапно для всех свернул мятеж и отправился обратно. Вероятно, это явилось следствием просчета лидера вагнеровцев.

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В чем просчитался Пригожин

Как отметили в Силах обороны Эстонии, Пригожин на свой "марш справедливости" на Москву отправил примерно полковую группировку. При этом его боевикам удавалось оперативно захватывать разные военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа и аэродромы в районе Ростова.

Вагнеровцы поддерживали высокий темп продвижения, чтобы у защитников было как можно меньше времени на подготовку обороны,

– отметили в СМИ.

Однако при этом в начале своего мятежа лидер ЧВК "Вагнер" мог надеяться на поддержку некоторых военачальников, а также на то, что к походу на Москву присоединятся части регулярной армии. И именно в этом был его просчет.

Хотя вагнеровцы и столкнулись со слабым сопротивлением, но и на их сторону никто не перешел. В Москве готовились к обороне и блокировали мосты на реке Ока. Также "встречать" вагнеровцев в Подмосковье готовились внутренние войска.

Зачем Лукашенко предложил помощь

Следовательно, вероятно, Пригожин понял свой просчет и решил остановить движение ЧВК "Вагнера" в двухстах километрах от Москвы. Он искал выход из ситуации и самопровозглашенный президент Беларуси вовремя предложил ему приемлемые гарантии безопасности.

Возможно, президент Белоруссии был лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между Лукашенко и Пригожиным оказали важное влияние на развитие событий. Насколько известно, вагнеровцам предложили избежать наказания и переместиться в Беларусь,

– отметили СМИ.

Как отметили в СМИ, Лукашенко был заинтересован в поиске разрешения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности самой России. Поэтому в результате, вероятно, в ближайшее время часть вагнеровцев действительно переедет в Беларусь.

Однако следует отметить, что, с одной стороны, присутствие бойцов ЧВК позволяет Лукашенко использовать их в качестве инструкторов специальных подразделений. Однако с другой – крупный военный контингент, наоборот, может дестабилизировать ситуацию в стране. Пока неизвестно, сколько бойцов "Вагнера" окажется в Беларуси.

Мятеж Пригожина: коротко