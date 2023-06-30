Однак коли до столиці країни-агресорки залишалося 200 кілометрів – Пригожин раптово для всіх згорнув свій заколот та відправився назад. Ймовірно, це стало наслідком прорахунку лідера вагнерівців.
Варте уваги Завдання Пригожина – врятувати свою "імперію": що втратив вагнерівець після невдалого заколоту
У чому прорахувався Пригожин
Як зазначили в Силах оборони Естонії, Пригожин у свій "марш справедливості" на Москву відправив приблизно полкове угруповання. При цьому його бойовикам вдавалося оперативно захоплювати різні військові об'єкти, зокрема, штаб Південного військового округу та аеродроми у районі Ростова.
Вагнерівці підтримували високий темп просування, щоб у захисників було якнайменше часу на підготовку оборони,
– зазначили у ЗМІ.
Однак при цьому на початку свого заколоту лідер ПВК "Вагнер" міг сподіватися на підтримку деяких воєначальників, а також на те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. І саме у цьому був його прорахунок.
Адже хоч вагнерівці й зіткнувся зі слабким опором, але й на їхній бік ніхто не перейшов. Натомість у Москві готувалася до оборони та блокувалися мости на річці Ока. Також "зустрічати" вагнерівців у Підмосков'ї готувалися внутрішні війська.
Навіщо Лукашенко запропонував допомогу
Відтак, ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок та вирішив зупинити рух ПВК "Вагнера" за двісті кілометрів від Москви. Він шукав вихід із ситуації і саме вчасно самопроголошений президент Білорусі запропонував йому прийнятні гарантії безпеки.
Можливо, президент Білорусі був лише посередником у переговорах, проте тривалі дружні відносини між Лукашенком та Пригожиним мали важливий вплив на розвиток подій. Наскільки відомо, вагнерівцям запропонували уникнути покарання та переміститися до Білорусі,
– зазначили ЗМІ.
Як зазначили у ЗМІ, Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності самої Росії. Тож у результаті, ймовірно, найближчим часом частина вагнерівців і справді переїде до Білорусі.
Проте варто зазначити, що з одного боку, присутність бійців ПВК дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів спеціальних підрозділів. Однак з іншого – великий військовий контингент навпаки може дестабілізувати ситуацію в країні. Наразі ж невідомо, скільки бійців "Вагнера" опиниться в Білорусі.
Заколот Пригожина: коротко
- Після начебто удару по тилах "Вагнера" 23 червня Пригожин оголосив про громадянську війну в Росії проти військового керівництва країни-агресорки. Лише за майже добу йому вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Загальна ж площа територій, яку контролювали вагнерівці, була понад 5 тисяч квадратних кілометрів.
- Однак до Москви Пригожин так і не дійшов. Після цього очільник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що ПВК "Вагнера" більше не братиме участі у війні Росії з Україною. При цьому він назвав вагнерівців найефективнішим російським підрозділом.
- Ба більше, згодом, 30 червня Буданов повідомив, що попри домовленості ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка вагнерівців. Він зазначив, що замах на вбивство не буде швидким, тож коли це станеться – відкрите питання.
- Цікаво, що після невдалого заколоту Пригожина у Росії раптово з поля зору громадськості зникли найвищі російські генерали. За даними Reuters, щонайменше одну людину затримали.