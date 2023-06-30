Однак коли до столиці країни-агресорки залишалося 200 кілометрів – Пригожин раптово для всіх згорнув свій заколот та відправився назад. Ймовірно, це стало наслідком прорахунку лідера вагнерівців.

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У чому прорахувався Пригожин

Як зазначили в Силах оборони Естонії, Пригожин у свій "марш справедливості" на Москву відправив приблизно полкове угруповання. При цьому його бойовикам вдавалося оперативно захоплювати різні військові об'єкти, зокрема, штаб Південного військового округу та аеродроми у районі Ростова.

Вагнерівці підтримували високий темп просування, щоб у захисників було якнайменше часу на підготовку оборони,

– зазначили у ЗМІ.

Однак при цьому на початку свого заколоту лідер ПВК "Вагнер" міг сподіватися на підтримку деяких воєначальників, а також на те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. І саме у цьому був його прорахунок.

Адже хоч вагнерівці й зіткнувся зі слабким опором, але й на їхній бік ніхто не перейшов. Натомість у Москві готувалася до оборони та блокувалися мости на річці Ока. Також "зустрічати" вагнерівців у Підмосков'ї готувалися внутрішні війська.

Навіщо Лукашенко запропонував допомогу

Відтак, ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок та вирішив зупинити рух ПВК "Вагнера" за двісті кілометрів від Москви. Він шукав вихід із ситуації і саме вчасно самопроголошений президент Білорусі запропонував йому прийнятні гарантії безпеки.

Можливо, президент Білорусі був лише посередником у переговорах, проте тривалі дружні відносини між Лукашенком та Пригожиним мали важливий вплив на розвиток подій. Наскільки відомо, вагнерівцям запропонували уникнути покарання та переміститися до Білорусі,

– зазначили ЗМІ.

Як зазначили у ЗМІ, Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності самої Росії. Тож у результаті, ймовірно, найближчим часом частина вагнерівців і справді переїде до Білорусі.

Проте варто зазначити, що з одного боку, присутність бійців ПВК дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів спеціальних підрозділів. Однак з іншого – великий військовий контингент навпаки може дестабілізувати ситуацію в країні. Наразі ж невідомо, скільки бійців "Вагнера" опиниться в Білорусі.

Заколот Пригожина: коротко