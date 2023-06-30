Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Мініоборони Кирило Буданов. Він додав, що це сильно підняло йому настрій.

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Розвідка знала про плани Пригожина

Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій,

– зазначив Буданов.

Крім того, він підтвердив, що про українська воєнна розвідка давно знала про наміри здійснити подібні дії всередині Росії. Заколот Пригожина тривав буквально 2 дні, тому якихось серйозних змін на фронті не відбулося.

Однак військово-космічні війська Росії втратили кілька одиниць авіації.

"Ми не очікуємо появи ПВК "Вагнера" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий", – зауважив глава ГУР.



