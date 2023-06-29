Раніше Буданов припускав, що коли станеться заколот, Пригожин переможе. Тепер очільник ГУР МО відповів, чому ватажок вагнерівців таки не дійшов до столиці країни-терористки.

Зверніть увагу Заколот готував не Пригожин, – у Зеленського сказали, хто може за цим стояти

Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний",

– заявив Буданов.

Що хорошого для України в заколоті Пригожина

Буданов назвав плюси, які Україна отримала від заколоту Пригожина. Буданов наголосив, що ПВК "Вагнера" більше не братиме участь у війні Росії з Україною. Очільник ГУР МО назвав вагнерівців найефективнішим російським підрозділом.

Зауважте! Раніше про те, що вагнерівці наразі не воюють, говорили й у Міноборони України. Ганна Маляр зауважила: "Вагнер" дійсно не воює зараз.

Окрім того, російське керівництво – скомпрометоване, а військово-космічні сили Росії зазнали суттєвих втрат.