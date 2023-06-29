Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, "марш справедливості" спланували певні військові.
До теми Пригожин хотів влаштувати показову акцію: яка доля спіткає вагнерівців після заколоту
"Я вважаю, що заколот готував не Пригожин. Він не військовий і не може планувати такого типу ефективні операції щодо захоплення обласних центрів у Росії. Тому планування робили військові, не всі з них очевидні для нас", – сказав Подоляк.
Також доволі показовим є факт, що вагнерівців ніхто не намагався зупинити. Практично всі військові частини, які були на їхньому шляху, не чинили спротиву.
Чому заколот не довели до кінця
Уже тривалий час російська еліта розглядає варіанти усунення диктатора Владіміра Путіна. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.
"Люди, які планували заколот, думали про усунення Путіна від влади. Але на якомусь етапі почав перехоплення Ніколай Патрушев (секретар ради безпеки – 24 Канал), а він не є консенсусною фігурою для еліт", – пояснив Подоляк.
"Похід на Москву" Пригожина: основне
- Вночі проти 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.
- 26 червня Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив виправдатися, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.
- 27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком.
- Однак аналітики ISW вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка. Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгенія Пригожина та його найманців пасткою.