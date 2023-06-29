Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Пригожин зробив спробу "перевороту", щоб уникнути обеззброєння за відхід від Бахмута.

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"Пригожин не міг лишитись на фронті, тому що його розбили б українці, і він це розумів. І він не міг піти з фронту, бо його обеззброїли б. Він влаштував цей путч, щоб його не обеззброїли", – сказав Жирнов.

Що чекає на вагнерівців після заколоту: дивіться відео

До слова, насправді Пригожин мав менше найманців, ніж говорив. Мовиться про близько 10 тисяч вагнерівців, а не 25 тисяч.

Вагнерівців обеззброять і знищать

Тепер відбувається те, чого Пригожин так прагнув уникнути: його банду таки обеззброюють. Але далі буде гірше.

"У будь-яких арміях світу під час будь-якої війни частину, яка влаштувала заколот, ліквідовують, її прапор знищують, а офіцерів – розжалують, судять і ув'язнюють або вбивають. Це чекає на вагнерівців", – вважає Жирнов.

Зверніть увагу! Ввечері 26 червня кремлівський диктатор Владімір Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі". Уже 27 червня пропагандистські ЗМІ написали, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС РФ".

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