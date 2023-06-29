Такое мнение 24 Каналу выразил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Пригожин предпринял попытку "переворота", чтобы избежать обезоружения за отход от Бахмута.

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"Пригожин не мог остаться на фронте, потому что его разбили бы украинцы, и он это понимал. И он не мог уйти с фронта, потому что его обезоружили бы. Он устроил этот путч, чтобы его не обезоружили", – сказал Жирнов.

Что ждет вагнеровцев после мятежа: смотрите видео

Кстати, на самом деле Пригожин имел меньше наемников, чем говорил. Речь идет об около 10 тысячах вагнеровцев, а не о 25 тысячах.

Вагнеровцев обезоружат и уничтожат

Теперь происходит то, чего Пригожин так стремился избежать: его банду таки обезоруживают. Но дальше будет хуже.

"В любых армиях мира во время любой войны часть, которая устроила мятеж, ликвидируют, ее флаг уничтожают, а офицеров – разжалуют, судят и заключат или убивают. Это ждет вагнеровцев", – считает Жирнов.

Обратите внимание! Вечером 26 июня кремлевский диктатор Владимир Путин предложил вагнеровцам вступить на службу в министерство обороны или "уйти в Беларусь". Уже 27 июня пропагандистские СМИ написали, что "началась подготовка по передаче ЧВК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ".

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