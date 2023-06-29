Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти України.

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Як заколот Пригожина допоміг Україні

Буданов розповів, що внаслідок заколоту Пригожина відбулось кілька хороших для України подій:

Російське керівництво скомпрометоване,

Були завдані трати військово-космічним силам Росії,

ПВК "Вагнера" більше не воюватимуть проти України. А це найефективніший російський підрозділ.

Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам Росії. А ще – ПВК "Вагнера" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну,

– сказав Буданов.

Він також повідомив, що наразі вагнерівці перебувають на базі в Луганську, яка існує з 2014 року. Також вони досі є у деяких районах на Півдні України, але участі у бойових діях, за словами очільника ГУР, не приймають.

Раніше про те, що вагнерівці зараз не воюють, говорила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Яка доля може чекати на вагнерівців