На цьому в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, вагнерівців на фронті замінили, передає 24 Канал.

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Ворог зазнає шалених втрат

"Вагнер" дійсно не воює зараз. І дійсно заведені в тому числі не лише десантно-штурмові війська і професіонали. Але заведені й ті, як то кажуть, ще не обкатані війною підрозділи. Вони дійсно зазнають зараз втрати", – зазначила вона.

Ганна Маляр наголосила, що належне необхідно віддати українським військовим. Адже вони виконують задачу, поставлену перед ними: максимально знищувати ворога. Заступниця міністра наголосила, що якщо ми не знищуємо російського агресора, то він "рушить наступом на нас".

Вона також іронічно пожартувала, що приватні військові компанії, з огляду на збройний заколот Пригожина, "можуть виходити з-під контролю".

Але за нашою інформацією, чим відрізняються інші ПВК – підходом до роботи з особовим складом. Вагнерівці в прямому сенсі погрожували розстрілом. Вони, власне, це здійснювали періодично тим, хто не рухається вперед,

– додала Маляр.

За словами Ганни Маляр, наразі невідомо, щоб інші військові послуговувалися такою "мотивацією". Мовиться про інші і регулярні війська, і ПВК країни-агресорки.

Заступниця міністра оборони зауважила, що можна припустити таке: "вони менш впевнено вестимуть цю несправедливу для них війну".

Звернімо увагу, що статистика втрат ворога продовжує вражати. Цифри, опубліковані Генштабом 28 червня, демонструють, що ще майже 1000 окупантів відправилися за кораблем.

Скоро буде 230 тисяч пакетів