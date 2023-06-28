Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, ЗСУ просуваються і на інших ділянках Сходу України.
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Перспективи на Бахмутському напрямку
Микола Маломуж зазначив, що ЗСУ мають великі перспективи на Бахмутському напрямку. Українські захисники застосовують правильну тактику: рухаються по флангах.
Це дає перспективу не тільки забезпечення можливостей завдавати ударів, а головне – створити передумови для оточення. Тому охопивши з флангів та маючи новітню техніку, озброєння, бити по позиціях ворога у самому Бахмуті, нищити окупантів у місті, дає перспективи їхнього відступу або панічної втечі,
– пояснив він.
Генерал підкреслив, що для цього потрібно створити передумови, щоб ворог був пригнічений, а його вогневі засоби знищені. Окупанти відступатимуть з Бахмута, а ЗСУ зможуть рухатися далі на Донецькому напрямку.
Крім того, ЗСУ просуваються і на інших напрямках, які намагається атакувати Росія. Мовиться про Вугледарський, Авдіївський напрямок, територію біля Сватового та Кремінної.
Маломуж про бої за Бахмут: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останню добу на Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.
- Заступник командувача Східного угруповування військ із комунікацій Сергій Череватий зазначив, що зараз немає інформації про присутність у районі Бахмута найманців ПВК "Вагнера". Вони не просто відійшли, а "накивали п'ятами".
- Замість вагнерівців на цьому напрямку діють регулярні війська країни-окупантки, а саме повітряно-десантні та піхотні підрозділи Росії. Також там є окупанти з інших російських більш дрібних приватних військових компаній, зокрема, ПВК "Факел", "Патріот", "Ветерани", а також штурмові роти "Шторм-Z".
- Череватий розповів, що зараз загарбники намагаються оборонятися у Бахмуті, риють окопи та будують фортифікаційні споруди навколо міста.