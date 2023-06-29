На этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, вагнеровцев на фронте заменили, передает 24 Канал.

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Враг несет бешеные потери

"Вагнер" действительно не воюет сейчас. И действительно, заведены, в том числе, не только десантно-штурмовые войска и профессионалы. Но заведены и те, как говорится, еще не обкатанные войной подразделения. Они действительно понесут сейчас потери", – отметила она.

Анна Маляр подчеркнула, что должное необходимо отдать украинским военным. Они ведь выполняют задачу, поставленную перед ними: максимально уничтожать врага. Замминистра подчеркнула, что если мы не уничтожаем российского агрессора, то он "двинется наступлением на нас".

Она также иронически пошутила, что частные военные компании, учитывая вооруженный мятеж Пригожина, "могут выходить из-под контроля".

Но по нашей информации, чем отличаются другие ЧВК – подход к работе с личным составом. Вагнеровцы в прямом смысле угрожали расстрелом. Они, собственно, это осуществляли периодически тем, кто не двигается вперед,

– добавила Маляр.

По словам Анны Маляр, пока неизвестно, чтобы другие военные пользовались такой "мотивацией". Речь идет о других и регулярных войсках, и ЧВК страны-агрессора.

Заместитель министра обороны отметила, что можно предположить следующее: "они менее уверенно будут вести эту несправедливую для них войну".

Обратим внимание, что статистика потерь врага продолжает поражать. Цифры, опубликованные Генштабом 28 июня, демонстрируют, что еще около 1000 оккупантов отправились за кораблем.

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