С 24 февраля 2022 года на территории нашего государства погибло… врагов. Кроме того, в Генштабе объясняли, что потери могут быть больше, ведь подсчитать количество погибших в зоне боевых действий - трудно.

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Какие потери врага в технике

  • танков –
  • боевых бронированных машин –
  • артиллерийских систем –
  • РСЗО –
  • средств ПВО –
  • самолетов –
  • вертолетов –
  • БпЛА оперативно-тактического уровня –
  • крылатых ракет –
  • кораблей /катеров –
  • автомобильной техники и автоцистерн –
  • специальной техники –