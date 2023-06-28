С 24 февраля 2022 года на территории нашего государства погибло… врагов. Кроме того, в Генштабе объясняли, что потери могут быть больше, ведь подсчитать количество погибших в зоне боевых действий - трудно.
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Какие потери врага в технике
- танков –
- боевых бронированных машин –
- артиллерийских систем –
- РСЗО –
- средств ПВО –
- самолетов –
- вертолетов –
- БпЛА оперативно-тактического уровня –
- крылатых ракет –
- кораблей /катеров –
- автомобильной техники и автоцистерн –
- специальной техники –