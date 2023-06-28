С 24 февраля 2022 года на территории нашего государства погибло… врагов. Кроме того, в Генштабе объясняли, что потери могут быть больше, ведь подсчитать количество погибших в зоне боевых действий - трудно.

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Какие потери врага в технике