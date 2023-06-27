Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Чернык. Радиолокационное оборудование самолета могло координировать работу российской авиации в конкретном регионе. На борту находились 10 членов экипажа.

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ИЛ-22 обладал уникальной бортовой аппаратурой. Создать точно такой самолет россиянам уже не удастся. Кроме того, сбито было как минимум два вертолета, их заменить также не смогут.

Военный эксперт Петр Чернык рассказал о потерях российской авиации: смотреть видео

Потери больше, чем в Афганистане

Как призвал Чернык, расслабляться не стоит – прочности у россиян еще достаточно. В начале войны у них было 1400 единиц классической авиации и более 900 единиц вертолетов разного класса.

Потери очень существенные, беспрецедентные, за всю войну в Афганистане Советский Союз потерял примерно 120 самолетов и вертолетов. Мы понимаем, что годовые потери такой техники вне 300 единиц каждого класса – это очень хорошие результаты.

– сказал Черник.

Таким образом, россияне показывают, что готовы бросать в бой абсолютно все. Поэтому еще есть что обезвреживать Вооруженным Силам Украины.

Последствия "переворота" для россиян