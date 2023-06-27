Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Радіолокаційне устаткування літака мало змогу координувати роботу російської авіації в конкретному регіоні. На борту перебувало 10 членів екіпажу.

Читайте також: День пробної громадянської війни: скільки авіації втратила Росія у протистоянні Пригожину

ІЛ-22 мав унікальну бортову апаратуру. Створити точно такий літак росіянам вже не вдасться. Окрім того, збито було як мінімум два гелікоптери, їх замінити також не зможуть.

Військовий експерт Петро Черник розповів про втрати російської авіації: дивитись відео

Втрати більші, ніж в Афганістані

Як закликав Черник, розслаблятися не варто – міцності у росіян ще достатньо. На початку війни у них було 1400 одиниць класичної авіації й понад 900 одиниць гелікоптерів різного класу.

Втрати дуже суттєві, безпрецедентні, за всю війну в Афганістані Радянський Союз втратив приблизно 120 літаків і так само гелікоптерів. Ми розуміємо, що річні втрати такої техніки поза 300 одиниць кожного класу – це дуже хороші результати,

– сказав Черник.

Таким чином росіяни показують, що готові кидати в бій абсолютно все. Тому ще є що знешкоджувати Збройним Силам України.

Наслідки "перевороту" для росіян