Ба більше на борту літака, ймовірно, було 10 людей і вони – загинули. Хоч російське міноборони узагалі не повідомляло про будь-які втрати чи пошкодження. Очевидно, що такі дії "заколотників" обійдуться Кремлю – дорого. Журналісти спробували порахувати, наскільки.
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Так, російські видання пишуть, що "коли Пригожина вже в штабі ПВО запитали навіщо збили Іл-22, адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції, він сказав – а дурень пвошник у колоні все збивав".
Також стверджують, що Пригожин погодився виплатити 50 мільйонів компенсації рідним загиблих льотчиків. Ані Пригожин, ані Міноборони Росії це не коментували.
У скільки обійдеться ремонт доріг та будинків
У Ростові-на-Дону техніка заколотників пошкодила 10 тисяч квадратних метра дорожнього полотна, найбільше постраждав Будьонівський проспект. Втім, мер Олексій Логвиненко заявив, що дефекти приберуть за 2 дні.
Вартість робіт невідома. Водночас у росЗМІ наводять приклад: у травні дирекція з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури замовляла роботи з усунення пошкоджень асфальту на дорогах Ростова на 8 мільйонів рублів. За ці гроші планували відремонтувати близько 4 тисяч квадратних метра доріг.
Також у Ростові вагнерівці обстріляли з автоматів будівлю "Ростелекома" – сума збитку невідома.
У селі Єлизаветівка Воронезької області після перестрілки заколотників і армії місцева влада повідомила про пошкодження 19 домів. Ступінь пошкодження будинків невідомий.
У Липецькій області під час марш-кидка заколотників також перекопали автомагістралі. Влада планує заасфальтувати дороги заново, скільки на це піде коштів – теж наразі невідомо.
Втрати техніки
Армія Росії зазнала втрат у техніці, 6 вертольотів та один літак:
- три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби,
- один транспортний Мі-8,
- два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М,
- а також літак Іл-22М,
- і два броньовики КамАЗ і "Тигр".
ПВК "Вагнер" при цьому втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".
Стрімкий початок і кінець: коротко про заколот
- 23 травня ватажок вагнерівців звинуватив російського міністра оборони Сєргєя Шойгу в ударі по тиловому табору його найманців. Тож ті пішли на "марш справедливості" до Москви, заявивши, що "винні будуть покарані".
- Вранці наступного дня бойовики "Вагнера" вже були у Воронєжі та Ростові-на-Дону. Диктатор Путін назвав ситуацію "зрадництвом" та "ударом по Росії".
- Утім, уже ввечері 24 червня російська влада повідомила про досягнення домовленості з заколотниками, а Пригожин підтвердив, що його люди не підуть на Москву.
- Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що учасників збройного виступу не переслідуватимуть.