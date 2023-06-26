Ба більше на борту літака, ймовірно, було 10 людей і вони – загинули. Хоч російське міноборони узагалі не повідомляло про будь-які втрати чи пошкодження. Очевидно, що такі дії "заколотників" обійдуться Кремлю – дорого. Журналісти спробували порахувати, наскільки.

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Так, російські видання пишуть, що "коли Пригожина вже в штабі ПВО запитали навіщо збили Іл-22, адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції, він сказав – а дурень пвошник у колоні все збивав".

Також стверджують, що Пригожин погодився виплатити 50 мільйонів компенсації рідним загиблих льотчиків. Ані Пригожин, ані Міноборони Росії це не коментували.

У скільки обійдеться ремонт доріг та будинків

У Ростові-на-Дону техніка заколотників пошкодила 10 тисяч квадратних метра дорожнього полотна, найбільше постраждав Будьонівський проспект. Втім, мер Олексій Логвиненко заявив, що дефекти приберуть за 2 дні.

Вартість робіт невідома. Водночас у росЗМІ наводять приклад: у травні дирекція з будівництва об'єктів транспортної інфраструктури замовляла роботи з усунення пошкоджень асфальту на дорогах Ростова на 8 мільйонів рублів. За ці гроші планували відремонтувати близько 4 тисяч квадратних метра доріг.

Також у Ростові вагнерівці обстріляли з автоматів будівлю "Ростелекома" – сума збитку невідома.

У селі Єлизаветівка Воронезької області після перестрілки заколотників і армії місцева влада повідомила про пошкодження 19 домів. Ступінь пошкодження будинків невідомий.

У Липецькій області під час марш-кидка заколотників також перекопали автомагістралі. Влада планує заасфальтувати дороги заново, скільки на це піде коштів – теж наразі невідомо.

Втрати техніки

Армія Росії зазнала втрат у техніці, 6 вертольотів та один літак:

три вертольоти Мі-8 радіоелектронної боротьби,

один транспортний Мі-8,

два ударні вертольоти Ка-52 і Мі-35М,

а також літак Іл-22М,

і два броньовики КамАЗ і "Тигр".

ПВК "Вагнер" при цьому втратили два УАЗи, один КамАЗ і броньовик "ВПК-Урал".

Практично всі повітряні судна були збиті вранці в суботу, 24 червня, коли колона ПВК "Вагнера" рухалася Воронезької області у бік Москви.

Стрімкий початок і кінець: коротко про заколот