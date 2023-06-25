Більшість із них становлять військові, що були на збитих повітряних суднах. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни рахують свої втрати після заколоту

Дані російських пропагандистів щодо кількості загиблих росіян у заколоті Пригожина різняться. Так, пропагандистське видання Readovka без посилань на джерела оцінило втрати міноборони Росії в 15 осіб.

Там стверджують, що це буцімто військовослужбовці, які перебували на бортах збитих літаків та вертольотів. Серед них, заявили у виданні, не менш ніж 8 осіб, що були на борту повітряного пункту управління на базі літака Іл-18.

Телеграм-канал "Рибар" пише, що під час заколоту загинули понад 20 льотчиків, які перебували на борту 7 гелікоптерів та літаків.Водночас телеграм-канал Fighterbomber, який під час заколоту оперативно повідомляв про збиті літальні апарати окупантів, повідомляє про 13 загиблих.

Згодом до дискусії долучилася і путінська пропагандистка Ірина Куксенкова. Вона написала, що у збитому вагнерівцями літака Іл-22 було вже 10 російських військових і вони всі загинули. Також вона начебто цитувала слова Пригожина, який сказав, що "його ппошник – ідіот, який просто збивав усі літаки поспіль".

У Повітряних силах розповіли про втрати росіян у заколоті

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловився щодо втрат російської армії під час заколоту Пригожина. За його словами, посіпаки Пригожина доволі влучно посадили авіацію загарбників.

Вчора (24 червня – 24 Канал) ПВК "Вагнера" знищила 7 бортів російської авіації,

– сказав Ігнат.

Речник уточнив, що мовиться про 1 літак, 2 бойових і 4 транспортних вертольоти. Щодо втрат серед військовослужбовців росіян Ігнат нічого не заявляв.

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