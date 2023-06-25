Большинство из них – военные, находившиеся на сбитых воздушных судах. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Россияне считают свои потери после мятежа
Данные российских пропагандистов по количеству погибших россиян в мятеже Пригожина разнятся. Так, пропагандистское издание Readovka без ссылок на источники оценило потери минобороны России в 15 человек.
Там утверждают, что это якобы военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов и вертолетов. Среди них, заявили в издании, не менее 8 человек, находившихся на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.
Телеграм-канал "Рыбарь" пишет, что во время мятежа погибли более 20 летчиков, находившихся на борту 7 вертолетов и самолетов.
Позже к дискуссии присоединилась и путинская пропагандистка Ирина Куксенкова. Она написала, что в сбитом вагнеровцами самолете Ил-22 было уже 10 российских военных и все они погибли. Также она якобы цитировала слова Пригожина, который сказал, что "его ппошник – идиот, который просто сбивал все самолеты подряд".
В Воздушных силах рассказали о потерях россиян в мятеже
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат высказался относительно потерь российской армии во время мятежа Пригожина. По его словам, приспешники Пригожина довольно точно посадили авиацию захватчиков.
Вчера (24 июня – 24 Канал) ЧВК "Вагнера" уничтожила 7 бортов российской авиации,
– сказал Игнат.
Спикер уточнил, что речь идет об 1 самолете, 2 боевых и 4 транспортных вертолетах. Насчет потерь среди военнослужащих россиян Игнат ничего не заявлял.
Ранее вагнеровцы сбили самолет в Воронежской области
- В Воронежской области вблизи поселка Кантемировка 24 июня аварии потерпел самолет оккупантов Ан-24. Его, вероятно, могли сбить вагнеровцы.
- Пропагандисты сообщали, что в результате аварии могли погибнуть по меньшей мере 3 человека. Кроме того, местные власти якобы закрыли доступ в центр поселка, а людям приказали покинуть рабочие места.
- До этого ЧВК "Вагнера" заявляли, что им якобы удалось сбить российский вертолет в Воронеже. Это вражеское воздушное судно якобы собиралось нанести удары по колонне наемников.