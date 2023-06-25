Большинство из них – военные, находившиеся на сбитых воздушных судах. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне считают свои потери после мятежа

Данные российских пропагандистов по количеству погибших россиян в мятеже Пригожина разнятся. Так, пропагандистское издание Readovka без ссылок на источники оценило потери минобороны России в 15 человек.

Там утверждают, что это якобы военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов и вертолетов. Среди них, заявили в издании, не менее 8 человек, находившихся на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.

Телеграм-канал "Рыбарь" пишет, что во время мятежа погибли более 20 летчиков, находившихся на борту 7 вертолетов и самолетов.

Позже к дискуссии присоединилась и путинская пропагандистка Ирина Куксенкова. Она написала, что в сбитом вагнеровцами самолете Ил-22 было уже 10 российских военных и все они погибли. Также она якобы цитировала слова Пригожина, который сказал, что "его ппошник – идиот, который просто сбивал все самолеты подряд".

В Воздушных силах рассказали о потерях россиян в мятеже

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат высказался относительно потерь российской армии во время мятежа Пригожина. По его словам, приспешники Пригожина довольно точно посадили авиацию захватчиков.

Вчера (24 июня – 24 Канал) ЧВК "Вагнера" уничтожила 7 бортов российской авиации,

– сказал Игнат.

Спикер уточнил, что речь идет об 1 самолете, 2 боевых и 4 транспортных вертолетах. Насчет потерь среди военнослужащих россиян Игнат ничего не заявлял.

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