Более того, на борту самолета, вероятно, было 10 человек и они – погибли. Хотя российское минобороны вообще не сообщало о любых потерях или повреждениях. Очевидно, что такие действия мятежников обойдутся Кремлю – дорого. Журналисты попытались сосчитать, насколько.

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Российские издания пишут, что "когда Пригожина уже в штабе ПВО спросили, зачем сбили Ил-22, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал – а дурак пвошник в колонне все сбивал".

Также утверждают, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших лётчиков. Ни Пригожин, ни Минобороны России это не комментировали.

Во сколько обойдется ремонт дорог и домов

В Ростове-на-Дону техника мятежников повредила 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, больше всего пострадал Буденовский проспект. Впрочем, мэр Алексей Логвиненко заявил, что дефекты уберут через 2 дня.

Стоимость работ неизвестна. В то же время в РосСМИ приводят пример: в мае дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заказывала работы по устранению повреждений асфальта на дорогах Ростова на 8 миллионов рублей. За эти деньги планировали отремонтировать около 4 тысяч квадратных метров дорог.

Также в Ростове вагнеровцы обстреляли из автоматов здание "Ростелекома" – сумма ущерба неизвестна.

В селе Елизаветовка Воронежской области после перестрелки мятежников и армии местные власти сообщили о повреждении 19 домов. Степень повреждения домов неизвестна.

В Липецкой области во время марш-броска мятежников также перекопали автомагистрали. Власти планируют заасфальтировать дороги заново, сколько на это уйдет средств – тоже пока неизвестно.

Потери техники

Армия России понесла потери в технике, 6 вертолетов и один самолет:

три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы,

один транспортный Ми-8,

два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М,

а также самолет Ил-22М,

и два броневика КамАЗ и "Тигр".

ППК "Вагнер" при этом потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Практически все воздушные суда были сбиты утром в субботу, 24 июня, когда колонна ППК "Вагнера" двигалась Воронежской области в сторону Москвы.

Стремительное начало и конец: коротко о мятеже