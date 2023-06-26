В субботу, 24 июня, закончилась гражданская война в России по инициативе Пригожина, так и не начавшись. Как пишут в Институте изучения войны со ссылкой на вражеские источники, в сделку при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко мог вмешаться, в частности, глава президентской администрации России.

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Шаткая сделка и ее последствия

Вероятно, Пригожин в тот день и пытался связаться с АП, когда его бойцы шли в сторону Москвы, но, очевидно, Владимир Путин отказался с ним говорить. Не исключено, что он принял решение о сворачивании мятежа после того, как не получил желаемого уровня широкомасштабной поддержки своих действий со стороны военных.

Детали сделки все еще неясны, однако раздается немало спекуляций и слухов. Последствия вооруженного восстания ЧВК "Вагнера" еще не завершились, и остается увидеть, как будет реализовано соглашение: все ли привлеченные стороны его полностью выполнят, как Кремль и министерство обороны России собираются поступить с бойцами военного формирования. Наверное, бойцы "Вагнера" будут сотрудничать с Кремлем, вне зависимости от желания Пригожина,

– написали в ISW.

Кроме того, там констатировали, что пока неизвестно, где находится Пригожин и глава генштаба российских войск Валерий Герасимов, которого лидер ЧВК "Вагнера" недолюбливает: "Также некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший офицер безопасности Путина и бывший руководитель Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на должности министра обороны", – отметили эксперты с примечанием, что не могут подтвердить эти предположения.

Важно! Одной из главных целей этого мятежа для Пригожина было изменение военного руководства России – Шойгу и Герасимов. Собственно, именно этих чиновников главарь террористов называл в течение месяцев виновными в гибели десятков тысяч русских солдат. Если на требования Пригожа пойдут, то это будет означать, по мнению ISW, что хоть чего-то своим мятежом для себя он достиг.

Планирует ли Кремль уничтожить ЧВК "Вагнера"

Как известно, силы "Вагнера" во время восстания дошли почти до Москвы, но начали отступать к позициям в Ростове-на-Дону. Интересно, но не удивительно, что практически никто из чиновников не осудил действия вагнеровцев. Председатель оборонного комитета Государственной Думы вообще сказал, что частный батальон: "выполнял приказы своего командования" и "не сделал ничего осуждающего".

Тот факт, что ЧВК "Вагнера" возвращается в свои тренировочные лагеря с военной техникой, указывает на то, что Кремль намерен сохранить по крайней мере определенные элементы живой силы батальона, а не стремиться немедленно их демобилизовать, хотя будущее командование и организационная структура ЧВК – непонятны,

– говорится в анализе.

В то же время, там приведено заявление одного из депутатов российского парламента, который сказал, что Госдума работает над тем, чтобы ввести в законодательство России такое "явление" как частные военные компании. Также, по словам этого же парламентария, пока "нет нужды" запрещать ЧВК "Вагнера", ведь это якобы самая боеспособная сила государства.

Обратите внимание! Деятельность частных военных компаний никак не регулируется в правовом поле России. Более того, организация таких формирований является уголовным преступлением согласно нынешнему законодательству враждебного государства.

Не исключено, что российское военное руководство может передислоцировать ЧВК "Вагнера" в Украину или отдать батальон международным миссиям. Важно, что Роскомнадзор заблокировал официальную страницу пресс-службы Пригожина в социальной сети "ВКонтакте", что свидетельствует о попытках Москвы ограничить действия главаря компании.

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Пригожин не имел поддержки

Аналитики отмечают, что 4 колонны группы "Вагнера", которые приближались к Москве, состояли из:

первая колонна – 350 единиц техники (девять танков, четыре БМП "Тигр", РСЗО "Град" и гаубицы);

остальные три колонны – 375, 100 и 212 единиц техники (небронированные грузовики, автомобили и автобусы).

А вот российские телеграмные пропагандисты уверены, что направлявшиеся в столицу силы ЧВК насчитывали 4 тысячи военных, имевших от 40 до 50 единиц техники, в частности ПТРК, танки Т-90М, БМП, системы ПВО "Панцирь" и РСЗО "Град".

Это указывает на то, что Пригожин, вероятно, боролся бы в активном конфликте в Москве без дополнительной поддержки,

– констатировали эксперты.

Добавим напоследок, что при выполнении соглашения между Пригожиным и Лукашенко, вероятно, определенная часть "Вагнера" будет подчинена минобороны России, по крайней мере, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. То есть Пригожина таким образом фактически отстранится от управления частным батальоном.