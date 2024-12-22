Такое мнение 24 Каналу высказал старший офицер ЦРУ в отставке По Колбе, заметив, что Путин уже потерял свой престиж в Сирии. Кроме того, есть несколько внутренних факторов в стране-агрессоре, которые касаются окружения российского диктатора и самих россиян.

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Слабые места Путина, которые могут развалить Россию

По словам старшего офицера ЦРУ в отставке, политическим провалом Кремля можно считать падение режима Башара Асада в Сирии. Россия вложила во власть этого диктатора миллиарды рублей и потеряла свой престиж. Во время поддержки диктатуры в Сирии россияне убили огромное количество гражданских сирийцев, людей подвергали пыткам и удерживали в тюрьмах.

Это показывает хрупкость диктатуры. Диктаторы могут существовать долго из-за репрессий, которые они используют. Диктатура внешне может выглядеть крепкой, но внутри она гнилая,

– отметил Колбе.

Путин находится у власти с 1998 года, имеет очень узкий круг людей, которым доверяет, и много врагов. Российский диктатор, по мнению старшего офицера ЦРУ в отставке, боится россиян.

Так, ФСБ больше всего сосредоточена на контроле, манипуляции и подчинении народа. Однако это не означает, что в России вдруг взорвется народное восстание,

– подчеркнул он.

Еще одним важным элементом остается внешнее давление на Кремль. Подобная ситуация была в Сирии, когда Асад не мог получать достаточной поддержки от Ирана и "Хезболлы". Когда пришло время, суннитские солдаты не захотели воевать за сирийского диктатора и бороться за коррумпированный режим.

Мне это напомнило марш Евгения Пригожина в Москву. Он проезжал блокпост за блокпостом, а российские солдаты просто стояли и не защищали Россию, они ждали, в какую сторону подует ветер,

– добавил Колбе.

Кстати, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов прокомментировал, что Россия может также развалиться из-за своей ксенофобии (не только к Украине), кроме того, Путин самостоятельно заложил конфликты между различными слоями населения России, а именно элитами, религиями и этничностями.