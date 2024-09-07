Об этом в интервью Сергею Жадану в "Радио Хартия" рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины – Кирилл Буданов, информирует 24 Канал.

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Что знало ГУР о мятеже Пригожина

Глава ГУР отметил, что замысел Евгения Пригожина о мятеже, который произошел в июне 2023 года, не был абсолютно неожиданным для украинских разведчиков.

Именно день, когда начался (мятеж – 24 Канал), был. А замысел – нет,

– отметил Буданов.

Генерал подчеркнул, что украинская разведка читает документы захватчиков о ситуации внутри их страны. По словам начальника ГУР МО, там достаточно серьезные вещи описывают.

"Не так все гладко, как хотят показать. Поэтому они и показывают, что все "хорошо"", – сказал он.

Кроме этого Буданов отметил, что в российских документах описывают такие движения, о которых он узнавал, впервые, что они вообще существуют. К примеру, генерал назвал сепаратистский национальный проект "Смаляндия", который есть в Смоленской области страны-агрессора.

Глава разведки также подчеркнул, что националистические движения в России существуют: в Дагестане сильно, а вот в Чечне – не очень. Кирилл Буданов отметил, что, согласно этим документам, в России такие названия движений есть, которые его очень удивляли и в каких регионах они существуют.

К слову, начальник разведки также отметил, что в России уже очерчены региональные лидеры этнических меньшинств, особенно в Дагестане, которые могли бы выступить против Путина. А в целом ГУР активно работает в этом направлении.