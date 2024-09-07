Впоследствии оккупанты начнут чувствовать болезненные последствия этих событий в экономике. Об этом в интервью Сергею Жадану в "Радио Хартия" рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины – Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Что сказал Буданов о военной экономике России

Глава ГУР отметил, что в войне Украина воюет не только за свой счет. А вот Россия ведет военные действия сугубо за свои деньги, и имеет потери, которые подсчитывает очень серьезно.

По словам Буданова, переход экономики страны-агрессора на военные рельсы состоялся не безболезненно. Генерал признал, что определенным образом им удалось это сделать. Однако опять же здесь аспект событийности включается.

У тебя есть определенное количество ресурсов, оно может увеличиться на какую-то величину, если у тебя ничего не происходит. Но если у тебя война, то это всегда минус,

– подчеркнул глава украинской разведки.

Буданов также спрогнозировал, когда российская экономика на самом деле болезненно начнет чувствовать все события с санкциями и ограничениями.

"По нашим расчетам, ощущение придет летом 2025 года. Это не крах, но это тот период, когда убытки финансово-экономические, прежде всего, они будут иметь серьезное влияние", – пояснил генерал.

В то же время он подчеркнул, что это не поставит Россию на колени, к сожалению, в тот период. Но в Кремле уже начнут гораздо больше задумываться, какие следующие шаги в войне им делать. Отдельно Кирилл Буданов отметил, что он не верит в "хлебные бунты" в стране-агрессоре.