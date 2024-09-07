Об этом разведчик рассказал в интервью "Радио Хартия". Он также поделился, какими еще мотивами руководствуются люди, входящие в эту агентуру.

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Мотивы агентуры на территории России

Материально-финансовый (мотив – 24 Канал) – номер один, мы всегда говорим это,

– отметил Буданов.

По словам Буданова, сейчас материально-финансовый мотив номер один. Что касается идейно-патриотического мотива, то таких людей немного. "Ненависть к общему врагу – единицы, на компромате – так, кто-то работает, но это все недолгое", – отметил разведчик.

Также у главы ГУР спросили о масштабах этой агентуры и о масштабах деятельности этих людей.

"Давайте так, на всем бы хотелось как всегда больше. Ну вместе с тем нам хватает для того, чтобы заблаговременно разоблачать любые намерения. Работа ведется, поверьте мне, и ведется точно можно сказать успешно, потому что ну никаких таких каких-то серьезных неожиданностей не было", – резюмировал Буданов.