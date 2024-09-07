Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью "Радио Хартия". Отметил, перелома еще нет, передает 24 Канал.

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Буданов о завершении войны

Мы там и сидим (на 70 минуте матча, – 24 Канал). Перелом, слава Богу для нас, что в сторону врага не произошел. Перелома еще нет,

– подчеркнул начальник ГУР.

В то же время генерал-лейтенант заметил, что всю жизнь так продолжаться не может. Ведь ресурсы не являются бесконечными ни у нас, ни у врага.

Кстати, Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшие два месяца в России спланированы серьезные замены в силовом блоке. Добавил, как они состоятся, – увидим уже скоро.

Заметим, начальник ГУР уже не впервые сравнил войну с футбольным матчем. В частности, в интервью Forbes, обнародованном в феврале 2023 года, Буданов отмечал: "Счет 1:1, а минута 70. Это субъективное видение".