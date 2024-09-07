Про це Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "Радіо Хартія". Наголосив, переламу ще немає, передає 24 Канал.

Читайте також Українські дрони можуть вражати об'єкти Росії на відстані до 1800 кілометрів, – Буданов

Буданов про завершення війни

Ми там і сидимо (на 70 хвилині матчу, – 24 Канал). Перелам, слава Богу для нас, що в сторону ворога не стався. Переламу ще нема,

– підкреслив начальник ГУР.

Водночас генерал-лейтенант зауважив, що все життя так тривати не може. Адже ресурси не є нескінченними ані в нас, ані у ворога.

До речі, Кирило Буданов розповів, що в найближчі два місяці в Росії сплановані серйозні заміни в силовому блоці. Додав, як вони відбудуться, – побачимо вже скоро.

Зауважимо, начальник ГУР вже не вперше порівняв війну з футбольним матчем. Зокрема, в інтерв'ю Forbes, оприлюдненому в лютому 2023 року, Буданов зазначав: "Рахунок 1:1, а хвилина 70. Це суб'єктивне бачення".