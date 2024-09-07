Відповідну заяву зробив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у контексті привітання військовослужбовців з Днем воєнної розвідки.

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Він зазначив, що своїми діями розвідники довели, що Чорне море не належить Росії.

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють фахівці, зокрема і представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об'єкти Росії на відстані до 1800 кілометрів", – зазначив Буданов.

Які об'єкти під загрозою атак

За його словами, російські військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак.

Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат. Адже замість захищати своє, Росія обрала хибний шлях неспровокованої війни і нападу на землі суверенної держави,

– додав розвідник.

Також Буданов повідомив, що за рік кіберфахівці ГУР провели десятки успішних операцій, отримавши цінні відомості. Фахівці змогли проникнути в бази даних ворога, знайшли слабкі місця у зв'язку.