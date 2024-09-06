Загалом кіберфахівці знищили 18 серверів без можливості відновлення. Також було уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, що пов'язані з веденням війни проти України. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.
Читайте також ГУР здійснило "бавовну" на нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області
Яка інфраструктура потрапила під кіберудар
В Головному управлінні розвідки розповіли, що зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в суб-провайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі клієнтам компаній.
Внаслідок атаки вдалось викачати бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.
Кібератака зупинила надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тисяч користувачів.
Йдеться зокрема про:
- ООО Спецсервис Поликор (виконує державне оборонне замовлення)
- РЭО ГИБДД МО МВД России
- ООО Теплосетевая компания
- ОЛРР УМВД
- Горгаз
- Рыбнадзор
- Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть
- УГХ Администрация
- заправки Лукоил
- ООО СвязьПроектСтрой
- РОСИНКАС Банка России
- МО МВД России "Кинешемский"
- ООО Регион-Авто
- ООО Груз Сервис
- Администрация ГО кинешма
- Администрация Городская Дума
- Председатель Контрольной Счетной Комиссии
- Единая Россия
- Общественная Приемна Единой России
- ЖД вокзал
- Тепловые сети
- МУП Водоканал
- ИП Козлов Д.В Электронный город
- ООО Регионинфросистема – Иваново
- ООО Иваново СДЭК
- Управление ФСБ
- ООО ПрофГаз
В ГУР здійснили кіберудар по російській інфраструктурі / Фото: Головне управління розвідки
ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в Росії ще існує зв'язок зі Всесвітньою мережею,
– зазначив співрозмовник 24 Каналу в розвідці.
До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки не вперше атакують російську мережеву інфраструктуру. Зокрема 24 серпня, в День Незалежності, ГУР атакувало російських провайдерів, топсервіси та заблокувало десятки ресурсів промислових об'єктів Росії.