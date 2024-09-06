Загалом кіберфахівці знищили 18 серверів без можливості відновлення. Також було уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, що пов'язані з веденням війни проти України. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

Читайте також ГУР здійснило "бавовну" на нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області

Яка інфраструктура потрапила під кіберудар

В Головному управлінні розвідки розповіли, що зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в суб-провайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі клієнтам компаній.

Внаслідок атаки вдалось викачати бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

Кібератака зупинила надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тисяч користувачів.

Йдеться зокрема про:

  • ООО Спецсервис Поликор (виконує державне оборонне замовлення)
  • ⁠РЭО ГИБДД МО МВД России
  • ООО Теплосетевая компания
  • ОЛРР УМВД
  • ⁠Горгаз
  • Рыбнадзор
  • Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть
  • ⁠УГХ Администрация
  • заправки Лукоил
  • ООО СвязьПроектСтрой
  • ⁠РОСИНКАС Банка России
  • МО МВД России "Кинешемский"
  • ⁠ООО Регион-Авто
  • ООО Груз Сервис
  • Администрация ГО кинешма
  • Администрация Городская Дума
  • Председатель Контрольной Счетной Комиссии
  • ⁠Единая Россия
  • Общественная Приемна Единой России
  • ЖД вокзал
  • Тепловые сети
  • МУП Водоканал
  • ИП Козлов Д.В Электронный город
  • ⁠ООО Регионинфросистема – Иваново
  • ООО Иваново СДЭК
  • Управление ФСБ
  • ⁠ООО ПрофГаз

В ГУР здійснили кіберудар по російській інфраструктурі / Фото: Головне управління розвідки

ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в Росії ще існує зв'язок зі Всесвітньою мережею,
– зазначив співрозмовник 24 Каналу в розвідці.

До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки не вперше атакують російську мережеву інфраструктуру. Зокрема 24 серпня, в День Незалежності, ГУР атакувало російських провайдерів, топсервіси та заблокувало десятки ресурсів промислових об'єктів Росії.