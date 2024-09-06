Загалом кіберфахівці знищили 18 серверів без можливості відновлення. Також було уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, що пов'язані з веденням війни проти України. Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР.

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Яка інфраструктура потрапила під кіберудар

В Головному управлінні розвідки розповіли, що зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в суб-провайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі клієнтам компаній.

Внаслідок атаки вдалось викачати бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

Кібератака зупинила надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тисяч користувачів.



Йдеться зокрема про:

ООО Спецсервис Поликор (виконує державне оборонне замовлення)

⁠РЭО ГИБДД МО МВД России

ООО Теплосетевая компания

ОЛРР УМВД

⁠Горгаз

Рыбнадзор

Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть

⁠УГХ Администрация

заправки Лукоил

ООО СвязьПроектСтрой

⁠РОСИНКАС Банка России

МО МВД России "Кинешемский"

⁠ООО Регион-Авто

ООО Груз Сервис

Администрация ГО кинешма

Администрация Городская Дума

Председатель Контрольной Счетной Комиссии

⁠Единая Россия

Общественная Приемна Единой России

ЖД вокзал

Тепловые сети

МУП Водоканал

ИП Козлов Д.В Электронный город

⁠ООО Регионинфросистема – Иваново

ООО Иваново СДЭК

Управление ФСБ

⁠ООО ПрофГаз

В ГУР здійснили кіберудар по російській інфраструктурі / Фото: Головне управління розвідки

ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в Росії ще існує зв'язок зі Всесвітньою мережею,

– зазначив співрозмовник 24 Каналу в розвідці.

До слова, кіберфахівці Головного управління розвідки не вперше атакують російську мережеву інфраструктуру. Зокрема 24 серпня, в День Незалежності, ГУР атакувало російських провайдерів, топсервіси та заблокувало десятки ресурсів промислових об'єктів Росії.