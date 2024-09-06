В общем киберспециалисты уничтожили 18 серверов без возможности восстановления. Также была поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов российской власти и коммерческим предприятиям, связанным с ведением войны против Украины. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.
Читайте также ГУР осуществило "хлопок" на нефтебазе "Зенит" в Кировской области
Какая инфраструктура попала под киберудар
В Главном управлении разведки рассказали, что в частности были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у суб-провайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети клиентам компаний.
В результате атаки удалось скачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.
Кибератака остановила предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области России для более 13 тысяч пользователей.
Речь идет в частности о:
- ООО Спецсервис Поликор (выполняет государственный оборонный заказ)
- РЭО ГИБДД МО МВД России
- ООО Теплосетевая компания
- ОЛРР УМВД
- горгаз
- Рыбнадзор
- Государственное предприятие Кинешемская городская электросеть
- УГХ Администрация
- заправки Лукоил
- ООО СвязьПроектСтрой
- РОСИНКАС Банка России
- МО МВД России "Кинешемский"
- ООО Регион-Авто
- ООО Груз Сервис
- Администрация ГО Кинешма
- Администрация Городская Дума
- Председатель Контрольной Счетной Комиссии
- Единая Россия
- Общественная Приемная Единой России
- ЖД вокзал
- Тепловые сети
- МУП Водоканал
- ИП Козлов Д.В Электронный город
- ООО Регионинфросистема – Иваново
- ООО Иваново СДЕК
- Управление ФСБ
- ООО ПрофГаз
В ГУР осуществили киберудар по российской инфраструктуре / Фото: Главное управление разведки
ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в России еще существует связь со Всемирной сетью,
– отметил собеседник 24 Канала в разведке.
К слову, киберспециалисты Главного управления разведки не впервые атакуют российскую сетевую инфраструктуру. В частности 24 августа, в День Независимости, ГУР атаковало российских провайдеров, топ-сервисы и заблокировало десятки ресурсов промышленных объектов России.