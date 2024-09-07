Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в контексте поздравления военнослужащих с Днем военной разведки.

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Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.

"Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в частности и представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 километров", – отметил Буданов.

Какие объекты под угрозой атак

По его словам, российские военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак.

Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства,

– добавил разведчик.

Также Буданов сообщил, что за год киберспециалисты ГУР провели десятки успешных операций, получив ценные сведения. Специалисты смогли проникнуть в базы данных врага, нашли слабые места в связи.