Про це розвідник розповів в інтерв'ю "Радіо Хартія". Він також поділився, якими ще мотивами керуються люди, що входять в цю агентуру.

Дивіться також "Ми досі на 70-й хвилині матчу": Буданов сказав, чи був уже перелам у війні

Мотиви агентури на території Росії

Матеріально-фінансовий (мотив – 24 Канал) – номер один, ми завжди кажемо це,

– зазначив Буданов.

За словами Буданова, зараз матеріально-фінансовий мотив номер один. Щодо ідейно-патріотичного мотиву, то таким мотивом керується небагато. "Ненависть до спільного ворога – одиниці, на компроматі – так, хтось працює, але ж це все недовге", – зазначив розвідник.

Також у голови ГУР запитали про масштаби цієї агентури та про масштаби діяльності цих людей.

"Давайте так, на всім би хотілось як завжди більше. Ну разом з тим нам вистачає для того, щоб завчасно викривати будь-які наміри. Робота ведеться, повірте мені, і ведеться точно можна сказати успішно, бо ну жодних таких якихось серйозних несподіванок не було", – резюмував Буданов.