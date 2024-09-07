В августе Михаил Подоляк заявил, что есть два потенциальных лидера, которые могут возглавить мятеж в России. Один из них находится на территории Украины. А вообще наша разведка активно работает на этом направлении, в частности, с определенной частью российской оппозиции.

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Кто может возглавить бунт в России

По словам Буданова, российская система максимально стабильна. К слову, так же было и в Российской империи до 1917 года. Но есть нюанс.

В один момент появляется человек, который говорит: все это неправильно, надо как-то иначе. Он должен быть авторитетным, чтобы в него поверили,

– объяснил он.

Тогда, по его словам, все те люди, которые до этого кричали "Путин – наш царь", начнут призывать идти на Москву.

Когда Пригожин и его приспешники двигались на Москву, люди приветствовали их. А потом проголосовали за Путина, когда были выборы, вспомнил глава разведки.

"Это ментальные особенности. Они любят своего лидера. Если появляется другой лидер, они полюбят другого лидера. Но он должен появиться", – сказал глава ГУР.

Он сообщил, что лидеры этнических меньшинств уже очерчены и будут только набирать вес. Для российской власти это одна из системных угроз, что зафиксировано даже в документах.

Но, подчеркнул Буданов, Украине надо работать дальше. По его убеждению, надеяться на чудо можно только в том случае, если ты для этого ничего не делаешь.

Если мы будем просто ждать, что там кто-то появится и все изменится, – так не будет. Или он появится и будет еще хуже. Это тоже вариант,

– подытожил глава разведки.

Интересно! День, когда начался бунт Пригожина, стал неожиданностью для Буданова. Но о самом замысле в ГУР знали.