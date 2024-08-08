Военно-политическое руководство уже работает на этом направлении. Подробнее 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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Кто может возглавить беспорядки в России

Михаил Подоляк отметил, что потенциальный лидер, который сможет возглавить бунт в России, всегда есть.

Украина активно работает на этом направлении, в частности с определенной частью российской оппозиции. Кирилл Алексеевич (глава ГУР – 24 Канал) профессионально этим занимается, чтобы в моменте получить возможность существенно повлиять на внутренние протестные процессы в России,

– подчеркнул он.

Мятежи однозначно могут быть в России. Тактические поражения, которые сейчас происходят в Курской области, существенно подрывают фундаментальные основы тоталитарного строя и будут провоцировать протестные настроения, которые будут хаотичными. У россиян есть определенные поражения, потери территорий, живой силы и техники, а также частичное возвращение большого количества людей с оружием в руках в Россию. После этого могут начаться хаотичные протестные выступления, и не только в Дагестане.

"В момент, когда начнется полная хаотизация отношений, может появиться тот, кто скажет, мол, "а я понимаю, как надо дальше действовать". И будет брать на себя определенные полномочия. Такой человек – два действительно есть. В частности, как говорит Буданов, на территории Украины. Но кто это и как он дальше будет действовать, комментировать не будем", – сказал Подоляк.

Когда в России начнутся масштабные беспорядки, мир увидит совсем других лидеров, фамилии которых сегодня мало кто знает. Они будут появляться достаточно быстро, и между ними будет конкуренция. Определенное влияние может иметь классическая либеральная оппозиция – от Юлии Навальной до Ильи Яшина. Вероятно, они могут участвовать на внеочередных парламентских выборах.

Однако сегодняшняя "российская оппозиция" – это даже не романтики. Это люди в белом пальто, которые думают, что можно написать 3 хороших твита и это будет влиять на ход событий в России. Это вообще какая-то немножко помешанная психиатрическая позиция,

– констатировал Михаил Подоляк.