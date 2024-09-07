Известно, что глава украинской разведки много читает. СМИ публиковали даже есть список книг, которые он советует. А на последнем "Книжном арсенале" Буданов приобрел издания украинских авторов и нон-фикшн.

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Какое кино любит Кирилл Буданов

Сергей Жадан в интервью задал Кириллу Буданову личный вопрос – удается ли разграничить работу и личную жизнь. На что руководитель разведки рассмеялся и заметил, что у него все проще, потому что он живет на работе.

Стараюсь с женой меньше говорить о том, что происходит. Но как, если мы живем с ней в кабинете. Можем какое-то кино с ней посмотреть,

– рассказал Буданов.

На вопрос, какой фильм пересмотрел последним или какой запомнился больше всего, главный разведчик страны признался: очень любит анимацию. Поэтому недавно с женой смотрел "Гадкий Я – 4".

"На мой взгляд, слабее, чем предыдущие части, но вместе посмотреть точно можно", – прокомментировал он.

Интересно! В других интервью Кирилл Буданов говорил, что любит острую пиццу пепперони, но жена следит за его весом и ограничивает в этом лакомстве. А еще запрещает пить энергетики, потому что они плохо влияют на сердце.

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Глава ГУР высказался о мессенджере Telegram

По словам Буданова, Telegram – это вредно. Он подчеркнул, что никогда не боялся этого говорить. Кроме того, это делали также и документально.

Telegram – это главный источник получения информации в обществе, согласно нашим исследованиям. Он обогнал абсолютно все,

– отметил разведчик.

Владельцам телеграм-каналов нужно зарегистрироваться, чтобы все понимали – его ведет гражданин России или гражданин Украины. Эту процедуру глава разведки назвал офизичиванием.

Заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "ВКонтакте", технически труднее, но возможно.